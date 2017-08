Transcend: SSD-Upgrade mit PCIe für MacBook Air und MacBook Pro

30. Aug 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Viele Mobilmacs sind mit einem relativen kleinen SSD-Laufwerk ausgestattet. Wer mehr internen Speicherplatz benötigt, sollte sich ein heute von Transcend angekündigtes SSD-Upgrade einmal näher ansehen. JetDrive 820 wird in Kapazitäten von bis zu 960 GB angeboten.

Die SSD mit PCIe-Schnittstelle erreicht Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 950 MB pro Sekunde und eignet sich für die folgenden Mac-Modelle: MacBook Air (ab Baureihe "Mitte 2013"), MacBook Pro mit Retina-Display (Baureihen "Ende 2013" bis "Mitte 2015"), den 2014er Mac mini und den 2013er Mac Pro.









JetDrive 820 kommt in Kürze in Speicherkapazitäten von 240, 480 und 960 GB zu empfohlenen Verkaufspreisen von 249, 449 und 799 Euro auf den Markt (die Preise im Handel dürften darunter liegen). Schraubendreher für den Einbau in MacBook Air und MacBook Pro sowie eine Anleitung werden mitgeliefert. Für Mac mini und Mac Pro wird zusätzliches, optional erhältliches Werkzeug benötigt.

Anzumerken ist, dass OWC für den Mac Pro bereits seit längerer Zeit SSD-Laufwerke mit bis zu vier TB anbietet.