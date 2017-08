Apple lädt zur Produktpräsentation am 12. September: iPhone 8 und Apple Watch 3 erwartet (Update)

31. Aug 2017 18:30 Uhr - Redaktion

Apple hat, wie im Vorfeld vermutet, für Dienstag, den 12. September, eine Produktpräsentation angesetzt. Sie findet im Steve-Jobs-Theater in der neuen Konzernzentrale Apple Park in Cupertino statt und beginnt um 10:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ). Unter Experten gilt es als sicher, dass Apple auf dem Event ein komplett neu entwickeltes iPhone und die dritte Apple-Watch-Generation präsentieren wird.









Apple stellt am 12. September neue Produkte vor.

Bild: Apple.





Es handelt sich dabei um die erste Produktpräsentation, die im Steve-Jobs-Theater stattfindet. Das unterirdisch angelehnte Auditorium hat rund 1000 Sitzplätze. Die an US-Medien verschickte Einladung trägt den Titel "Let's meet at our place". Im Vorfeld von Events macht das Unternehmen wie gewohnt keine Angaben zu den geplanten Themen. Apple wird die Produktpräsentation vermutlich als Video-Livestream ins Internet übertragen, bestätigt ist dies jedoch noch nicht.

Neben dem randlosen, mit einem 5,8-Zoll-OLED-Display sowie einer Gesichtserkennung ausgestatteten iPhone 8 soll es leicht weiterentwickelte Modelle basierend auf iPhone 7 und iPhone 7 Plus geben (die vermutlich iPhone 7s und iPhone 7s Plus heißen). Auch eine neue Apple-TV-Generation mit Unterstützung für 4K-Filme und HDR, über die zuletzt umfassend spekuliert wurde, könnte auf der Veranstaltung gezeigt werden. Darüber hinaus dürfte der Hersteller die Veröffentlichungstermine für die Betriebssysteme macOS High Sierra, iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 bekannt geben.

Nachtrag (18:45 Uhr): Apple hat den Livestream inzwischen bestätigt.