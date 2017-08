Ticker: EasyDraw an macOS High Sierra angepasst; WLAN-Anrufe bei Vodafone bald gratis; Rabatt auf iTunes-Guthaben in der Schweiz

31. Aug 2017 17:30 Uhr - Redaktion

EasyDraw an macOS High Sierra angepasst - die Version 8.7 des Vektorzeichenprogramms bietet mehrere Anpassungen an das neue Betriebssystem sowie diverse Bug-Fixes. Das Update von der Version 8.x ist kostenfrei. +++ WLAN-Anrufe bei Vodafone bald gratis - ab dem 05. September entfällt die Monatsgebühr von 2,99 Euro für WLAN-Anrufe in allen Laufzeittarifen mit LTE und Sprachtelefonie. +++ Rabatt auf iTunes-Guthaben in der Schweiz - bei Postfinance gibt es bis zum 03. September 15 Prozent Rabatt beim Kauf von 50-Franken- und 100-Franken-Guthaben für den iTunes-Store (via App). Zum Einlösen wird ein Schweizer iTunes-Account benötigt.