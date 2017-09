Apple: Verantwortung für Sprachassistentin Siri geht auf Software-Entwicklungschef über

01. Sep 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Apple hat eine Änderung in der obersten Führungsriege bekannt gegeben. Ab sofort ist Software-Entwicklungschef Craig Federighi für Siri verantwortlich. Zuvor war Eddy Cue, "Senior Vice President Internet Software and Services" von Apple, für die Sprachassistentin zuständig.

Federighi ist als "Senior Vice President of Software Engineering" nun nicht mehr nur für die Entwicklung von macOS und iOS verantwortlich, sondern kümmert sich zusätzlich um die Verbesserung von Siri. Eine Begründung für die Änderung nannte der kalifornische Computerpionier nicht.









Apple Park: Die neue Apple-Firmenzentrale in Cupertino.

Bild: cupertino.org. Bild: cupertino.org.





Erst im Juli nahm der Mac- und iPhone-Hersteller zwei gewichtige Änderungen im obersten Management vor. Die bereits seit dem Jahr 1988 für Apple tätige Deirdre O'Brien wurde zur neuen Personalchefin ernannt. Außerdem wurde ein Chefposten für China geschaffen. Isabel Ge Mahe verantwortet als "Vice President and Managing Director of Greater China" alle Geschäfte Apples in dem bevölkerungsreichsten Land der Erde. O'Brien und Ge Mahe sind direkt Apple-CEO Tim Cook unterstellt.