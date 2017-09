Curve: Neuer Ständer für MacBook und MacBook Pro jetzt erhältlich

04. Sep 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Im Sommer kündigte Twelve South mit Curve einen neuen Ständer für Mobilmacs an. Nun hat der US-Zubehörhersteller die Verfügbarkeit des Produkts in Europa bekannt gegeben. Der Ständer hebt das Notebook um rund 15 Zentimeter an und verbessert im Zusammenspiel mit externen Bildschirmen und Eingabegeräten die Ergonomie.









Außerdem wird dadurch die Kühlung der Hardware optimiert. Bei dem aus Aluminium gefertigten, schwarzen Ständer handelt es sich um eine Neuauflage des im Jahr 2003 vorgestellten iCurve. Die Geschichte des Originals erläutert das Unternehmen in einem Blog-Eintrag.

Curve wurde speziell für MacBook (ab Baujahr 2015) und MacBook Pro (ab Baujahr 2016) konzipiert, kann aber auch mit älteren Mobilmacs verwendet werden. Bei Amazon (Partnerlink) ist das Produkt für 59,99 Euro zu haben.









Wer einen Ständer für den MacBook-Betrieb im zugeklappten Zustand sucht, sollte sich BookArc von Twelve South einmal näher ansehen. Ebenfalls im August kündigte Twelve South eine neue Version der Mobilmac-Hülle BookBook an (mehr dazu hier). Sie ist allerdings in Europa noch nicht zu haben.