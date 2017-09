Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Komödie "Die Jones - Spione von nebenan" im Angebot

06. Sep 2017 11:00 Uhr - Redaktion

Die iTunes-Store-Sonderaktion Movie-Mittwoch geht in die nächste Runde. Heute kann die Action-Komödie "Die Jones - Spione von nebenan" (Partnerlink) vergünstigt für 1,99 Euro in HD-Qualität ausgeliehen werden. Der knapp zweistündige Film mit Hangover-Star Zach Galifianakis in der Hauptrolle erhält im Durchschnitt positive Bewertungen im iTunes-Store.









Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Ein gewöhnliches Vorstadt-Paar findet es nicht gerade leicht, mit den Jones‘ mitzuhalten – ihren unglaublich hinreißenden und extrem kultivierten neuen Nachbarn – erst recht nicht, als sie herausfinden, dass Mr. und Mrs. 'Jones' Undercover-Agenten sind."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.