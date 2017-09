Vor Apple-Produktpräsentation: Steve-Jobs-Theater ist bereit, Events-App für tvOS aktualisiert

06. Sep 2017 11:30 Uhr - Redaktion

In sechs Tagen ist es soweit, dann stellt Apple die nächste iPhone-Generation sowie weitere neue Hardware vor. Wie berichtet, findet die Produktpräsentation des Unternehmens am 12. September im Steve-Jobs-Theater im neuen Hauptquartier Apple Park in Cupertino statt. Das mit 1000 Sitzplätzen ausgestattete, unterirdische Auditorium wurde mittlerweile fertiggestellt und ist für das Event am kommenden Dienstag bereit, wie ein neues Drohnenvideo zeigt.

Unterdessen hat Apple der Events-App für tvOS ein Update spendiert. Die neue Version 2.2 wurde für die Veranstaltung am 12. September vorbereitet. Mit der kostenfreien Apple-TV-App (tvOS-App-Store-Partnerlink) können die Livestreams von Apple-Produktpräsentationen auf einem angeschlossenen Fernseher dargestellt werden. Außerdem ermöglicht die Software den Zugriff auf die Aufzeichnungen früherer Events.









Der Livestream der kommenden Produktpräsentation kann natürlich auch mit dem Mac (ab OS X Mountain Lion, Safari 6.0.5 oder neuer) sowie iPhone und iPad (ab iOS 7.0) abgerufen werden. Auf der zweiten und dritten Generation von Apple TV wurde dazu der Kanal "Apple Events" freigeschaltet. Das Event beginnt am nächsten Dienstag um 10:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ).

Erwartet werden neben neuen iPhones auch die dritte Apple-Watch- und möglicherweise die fünfte Apple-TV-Generation. Außerdem dürfte der Hersteller die Veröffentlichungstermine für die Finalversionen der Betriebssysteme macOS High Sierra, iOS 11, tvOS 11 und watchOS 4 bekannt geben.