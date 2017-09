Ticker: Rabatt auf USB-C-Dock mit HDMI und Ethernet; Breitband-Initiative von Vodafone; iTaskX ist fit für macOS 10.13

12. Sep 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf USB-C-Dock mit HDMI und Ethernet - das MacBook-kompatible Produkt des Herstellers Inateck ist bei Amazon momentan für 79,99 statt 185,99 Euro zu haben (Partnerlink). Es bietet drei USB-A-Ports, einen HDMI-Ausgang (4K bei 30 Hz), eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, zwei USB-C-Ports und einen Slot für SD-Speicherkarten und lädt den Akku mit bis zu 60 Watt. +++ Breitband-Initiative von Vodafone - bis 2021 will das Unternehmen in Deutschland 13,7 Millionen Internet-Anschlüsse mit Gigabit-Geschwindigkeit schaffen, auch in ländlichen Gebieten. Das entspräche rund einem Drittel der Haushalte. +++ iTaskX ist fit für macOS 10.13 - die neueste Version der mit Microsoft Project kompatiblen Projektmanagementsoftware wurde für das neue Mac-Betriebssystem zertifiziert.