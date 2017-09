Apple verschenkt künstlerische Flippersimulation Inks für iPhone und iPad

15. Sep 2017 10:30 Uhr - Redaktion

Die beliebte Aktion "Gratis-App der Woche" geht in die nächste Runde. Apple bietet ab heute Inks (iOS-App-Store-Partnerlink), eine Flippersimulation, bei der durch die Bewegungen der Kugel Kunstwerke entstehen, kostenlos zum Download an. Die mit einem Apple Design Award 2016 ausgezeichnete App kostet regulär 3,29 Euro und hat im iOS-App-Store mehrheitlich sehr positive Bewertungen erhalten.

"In diesem Gewinner des Apple Design Awards wird der Flippertisch kurzerhand zur Leinwand. Auf der Jagd nach dem Highscore entstehen durch tolle Farbexplosionen echte Kunstwerke - so bekommt das Spiel der 'Lumino City'-Entwickler eine entspannende, geradezu hypnotische Wirkung. Und selbst wenn dich die Optik nicht sonderlich interessiert, wird dich das Spiel begeistern. INKS ist ein exzellenter Flipper mit kniffligen Herausforderungen", lobt Apple das Spiel.









Inks läuft ab iOS 9.1 und ist für iPhone, iPad und iPod touch optimiert. Das Spiel enthält über 100 Flippertische und wurde in der aktuellen Version für das kommende Mobilbetriebssystem iOS 11 optimiert. Der kostenlose Download ist noch bis zum kommenden Donnerstag möglich. Wie das Spiel funktioniert, zeigt das im Artikel eingebettete Video.

Tipp: Da iTunes 12.7 keinen iOS-App-Store mehr enthält, muss der Download zwingend auf einem iOS-Gerät erfolgen. Sofern in den iCloud-Einstellungen Safari aktiviert ist, können am Mac in Safari geöffnete Tabs auch auf iPhone und iPad dargestellt werden (Symbol "Geöffnete Tabs anzeigen" antippen => ganz unten wird der Name des Macs mitsamt den dort geöffneten Tabs dargestellt. Nun einfach den Tab mit diesem Artikel auswählen. Antippen des iOS-App-Store-Links am Anfang des Artikels führt dann automatisch zum Spiel).