Beliebtes Action-Adventure Psychonauts für den Mac vorübergehend gratis erhältlich

15. Sep 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Die Macher von Humble Bundle bieten im Rahmen einer kurzfristigen Aktion das beliebte Action-Adventure Psychonauts kostenlos an. Normalerweise kostet das ab OS X Snow Leopard lauffähige Spiel rund zehn Euro. Von Nutzern wird Psychonauts überwiegend sehr positiv bewertet. Entwickelt wurde Psychonauts von Double Fine Productions unter der Leitung des berühmten Spieleerschaffers Tim Schafer.

Wer sich das Spiel gratis herunterladen möchte, muss sich allerdings beeilen. Die Aktion läuft nur bis zum morgigen Samstag um 19:00 Uhr! Zum Download ist eine Registrierung bei Humble Bundle erforderlich. Verteilt werden Codes für die Plattform Steam, auch dort muss ein Account angelegt werden.









Aus der Spielbeschreibung: "Eine überirdische Odysee durch die Gedankenwelt merkwürdiger Wesen, Monster und Wahnsinniger. Dieser Action-Adventure-Platformer vom renommierten Entwickler Double Fine Productions erzählt die Geschichte eines jungen Mediums namens Razputin. Bei seinem Vorhaben, den Psychonauten - einer internationalen Elite-Gruppierung von Geheimagenten mit übernatürlichen Kräften - beizutreten, bricht er heimlich in eine Schulungsanlage, das Sommerlager Flüsternder Felsen, ein. Doch was er vorfindet, ist kein normales Zeltlager für übersinnlich Begabte!

Ein mysteriöser Bösewicht hat Raz's Mitbewohner entführt und ihre Gehirne geklaut. Nun muss er seine besonderen Fähigkeiten der Telekinese, Levitation und all seine Willenskraft einsetzen, um sich in die Gedächtnisse von anderen zu projizieren. Nur so kann er die gelösten Schrauben finden und dafür sorgen kann, dass sie nicht in die falschen Hände fallen. Bekämpfen Sie Mentaldämonen! Decken Sie versteckte Erinnerungen auf! Sortieren Sie das emotionale Durcheinander! Erforschen Sie die fantastischen Reiche des inneren Bewusstseins! Treten Sie den Psychonauts bei!"