iPhone SE: 32-GB-Version bei Alternate für 279 Euro zu haben (Update)

Wer ein neues iPhone benötigt, aber möglichst wenig Geld ausgeben möchte, sollte sich das aktuelle Angebot von Alternate einmal näher ansehen. Der Online-Händler bietet das iPhone SE mit 32 GB Speicherkapazität (Partnerlink) momentan für 279 Euro an. Zum Vergleich: Direkt bei Apple kostet das Gerät 409 Euro, die Ersparnis beträgt mehr als 30 Prozent.

Alternate liefert das Gerät in der Farbe Silber binnen acht Werktagen. Gleiches trifft auch auf die Ausführung in Gold (Partnerlink; 279 Euro) zu. Beim iPhone SE mit 32 GB in Grau (Partnerlink; 279 Euro) gibt es derzeit eine einmonatige Lieferzeit, die sich jedoch noch verkürzen kann.









iPhone SE: 32-GB-Modell bei Alternate für 279 Euro zu haben.

Foto: Apple.





Das iPhone SE bietet Technik auf Stand von iPhone 6s, darunter der A9-Prozessor mit M9-Coprozessor, Zwölf-Megapixel-Rückseitenkamera mit Unterstützung für Live-Photos und 4K-Videoaufnahme, WLAN nach 802.11ac, Bluetooth 4.2, Touch-ID-Fingerabdruckscanner und Unterstützung für den Bezahldienst Apple Pay. Das Gehäusedesign wurde vom iPhone 5s übernommen und nur leicht modifiziert.

In puncto Updateversorgung besteht beim iPhone SE kurz- und mittelfristig kein Grund zur Sorge. Mit dem iOS 11 stellt Apple die Unterstützung für 32-Bit-Hardware wie iPhone 5 und iPhone 5c ein. Die Modelle iPhone 6 und iPhone 6s – mit dessen Technik des iPhone SE ausgestattet ist – werden wahrscheinlich noch drei bis vier Jahre Softwareaktualisierungen erhalten.

Nachtrag (13:00 Uhr): Alternate hat den Preis inzwischen auf 289 Euro erhöht.