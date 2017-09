Apple: Lieferzeit für drahtlose Ohrhörer AirPods erneut gesunken, Rabatte im Handel

18. Sep 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Apple bekommt die Liefersituation bei den AirPods langsam in den Griff. Nachdem sich im August die Lieferzeit für die stark nachgefragten drahtlosen Ohrhörer in Apples Online-Shop auf zwei bis drei Wochen reduzierte, müssen Neubesteller nun nur noch ein bis zwei Wochen auf die AirPods warten. Außerdem ist das für Macs und iOS-Hardware optimierte Produkt inzwischen in einigen Apple-Ladengeschäften vorrätig.









Auch bei anderen Händlern ist inzwischen eine breite Verfügbarkeit der AirPods gegeben, zudem beginnen bereits die Preise zu sinken. Beispielsweise werden die AirPods von Alternate (Partnerlink) für 154,90 Euro zuzüglich Versandkosten angeboten, bei sofortigem Versand. Apple verlangt für das Produkt 179 Euro. Die AirPods wurden im September 2016 angekündigt, die Markteinführung erfolgte jedoch mit knapp zweimonatiger Verspätung erst kurz vor Weihnachten. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Apple zwischenzeitlich die Produktion erhöht.

Die AirPods aktivieren nach doppeltem Fingertipp den Sprachassistenten Siri und sind mit Mikrofonen, optischen Sensoren, Bewegungsbeschleunigungsmesser und Stimmbeschleunigungsmesser ausgestattet. Sie ermöglichen mit voller Akkuladung eine Musikwiedergabe von bis zu fünf Stunden. Die mitgelieferte Ladeschale enthält ebenfalls einen Akku und erlaubt - durch Nachladen des AirPod-Energiespeichers - eine Musikwiedergabe von maximal 24 Stunden (eine Ladezeit von 15 Minuten soll eine Wiedergabe von maximal drei Stunden ermöglichen).

Mit dem für Herbst erwarteten tvOS 11 lassen sich die AirPods auch mit Apple TV automatisch koppeln.