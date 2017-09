Apple: Finalversion von iOS 11 steht zum Download bereit

19. Sep 2017 19:00 Uhr - Redaktion

Apple hat heute das iOS 11 in der finalen Version veröffentlicht. Das neue Mobilbetriebssystem kann bei aktiviertem WLAN über die iOS-Updatefunktion (Einstellungen => Allgemein => Softwareupdate) kostenlos heruntergeladen werden. Das iOS 11 ist auch über die iTunes-Software erhältlich (auf "Nach Update suchen" auf der Übersichtsseite des iOS-Geräts klicken). Dazu wird die in der letzten Woche erschienene Version 12.7 von iTunes benötigt.

In den ersten Stunden nach der Veröffentlichung des iOS 11 kann es aufgrund des enormen Ansturms auf Apples Server zu Problemen beim Download kommen, wie zum Beispiel Verbindungsabbrüche oder niedrige Datenübertragungsraten. Zudem ist es möglich, dass das iOS 11 in der Softwareaktualisierung noch nicht auftaucht oder Apples Server aufgrund von Überlastung keine weiteren Verbindungen annehmen können. In diesen Fällen empfiehlt es sich, mit dem Download bis in die Nachtstunden oder den frühen Morgen des nächsten Tages zu warten.

Vor der Installation von iOS 11 sollte unbedingt ein Backup von iPhone, iPad oder iPod touch angelegt werden. Nähere Informationen rund um das Upgrade finden Sie in unserem Artikel "iOS 11: Leitfaden für den Umstieg auf das neue iPhone- und iPad-Betriebssystem".









Zu den Neuerungen im iOS 11 gehören ein anpassbares Kontrollzentrum inklusive Apple-TV-Fernsteuerung und Screen-Recording-Funktion, ein Scanner für QR-Codes in der Kamera-App, Siri-Abfragen per Tastatureingaben, ein überarbeiteter App-Store, eine QuickType-Tastatur (Symbole und Interpunktionszeichen ohne Umschalten), eine Einhand-Tastatur fürs iPhone, ein Spurassistent in der Karten-App, ein "Nicht stören"-Modus fürs Autofahren und zusätzliche Funktionen für das iPad (Dateien-App, systemweites Drag & Drop, verbesserter App-Umschalter).

Zur Programmierung sogenannter Augmented-Reality-Apps (erweiterte Realität) gibt es nun ein Entwicklerkit. Mit ARKit können Apps erstellt werden, die im Kamerabild zusätzliche Informationen einblenden, beispielsweise Informationen über Sehenswürdigkeiten für Touristen oder standortbezogene Wetterberichte, Erläuterungen bei einem Museumsbesuch oder aber auch Hinweise auf Sonderangebote in nahegelegenen Geschäften. AirPods-Nutzer können beginnend mit dem iOS 11 durch doppeltes Antippen des linken oder rechten Ohrhörers zum nächsten oder vorherigen Song springen.

Ebenfalls neu im iOS 11 sind AirPlay 2 mit Multiroom-Unterstützung, automatische Konfiguration neuer Hardware (neues iPhone oder iPad in die Nähe eines bestehenden iOS-Geräts oder Macs halten), Übertragung von WLAN-Einstellungen auf andere iOS-Geräte, Siri-Übersetzungen (Englisch nach Deutsch, Französisch, Spanisch und weitere Sprachen), Innenbereichskarten für Flughäfen und Einkaufszentren, ein neues Bildformat (HEIF; ab iPhone 7; soll Dateigrößen verringern), automatische Deinstallation selten genutzter Apps (Einstellungen und Dokumente bleiben für eine Neuinstallation erhalten), iCloud-Drive-Dateisharing (via Link), Nutzung von iCloud-Speicherplatz in der gesamten Familie (per Familienfreigabe), eine überarbeitete Podcasts-App und Unterstützung für das Musikformat FLAC.

Nach der Installation ist ein Neustart erforderlich.

Nachtrag (19:30 Uhr): Im iOS 11 wurden laut Apple acht Sicherheitslücken geschlossen, darunter Schwachstellen, die Cross-Site-Scripting und Adressbar-Spoofing ermöglichten. Außerdem wurde ein nur Windows betreffendes Problem behoben, durch das mit iTunes angelegte Backups nicht verschlüsselt wurden, obwohl die Verschlüsselungsoption gewählt war.

2. Nachtrag (19:45 Uhr): Bei der Finalversion von iOS 11 handelt es sich um Build 15A372.