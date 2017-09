21. Sep 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Die Deutsche Telekom verschenkt im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion einen externen Akku an ihre Mobil- und Festnetzkunden. Mit der Telekom-Powerbank lassen sich Smartphones und Tablets aufladen. Der Akku hat eine Kapazität von 2600 mAh und kann kleinere iPhones komplett befüllen.









Telekom verschenkt externen Smartphone-Akku an Vertragskunden.

Telekom-Kunden müssen sich zuerst die Mega-Deal-App (Partnerlink) herunterladen. Die App erzeugt nach Login in den eigenen Telekom-Account einen QR-Code, der in einem Telekom-Laden vorgezeigt wird. Anschließend erhält man die Powerbank kostenlos. Die Aktion ist bis zum 26. September befristet und gilt solange der Vorrat reicht.

"Aufgrund der großen Nachfrage sind in einzelnen Telekom-Shops aktuell die Powerbanks ausverkauft. Die Bestände werden in den nächsten Tagen aufgefüllt", teilte das Unternehmen mit. Eine telefonische Nachfrage in den nächstgelegenen Filialen ist daher zu empfehlen. Der Akku wird über ein USB-Kabel aufgeladen.