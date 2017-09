iOS 11: Neues Kontrollzentrum deaktiviert WLAN und Bluetooth nicht

21. Sep 2017 11:00 Uhr - Redaktion

Apple hat f├╝r iOS 11 bekanntlich das Kontrollzentrum komplett renoviert. Der Anwender kann nun festlegen, welche Befehle eingeblendet werden sollen. Ein weiterer Vorteil: Alle Funktionen sind jetzt ├╝bersichtlich auf nur einer Seite untergebracht. Einen Nachteil gibt es indes dennoch.

Bis einschlie├člich iOS 10 war es so, dass ├╝ber das Kontrollzentrum schnell die Funkschnittstellen WLAN und Bluetooth deaktiviert werden konnten. In iOS 11 hat Apple das Verhalten ge├Ąndert. Im neuen Kontrollzentrum sorgt das Antippen der Icons f├╝r WLAN und Bluetooth nur noch f├╝r das Trennen der aktuellen Verbindung, nicht jedoch f├╝r die Abschaltung. Sollen WLAN und Bluetooth deaktiviert werden, muss dies ├╝ber die Einstellungen erfolgen.









iOS 11: Das ├╝berarbeitete Kontrollzentrum.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Eine Begr├╝ndung f├╝r die ├änderung nannte Apple nicht. Der Hersteller weist in einem Support-Dokument lediglich darauf hin, dass die Funkschnittstellen aktiv bleiben, um "wichtige Funktionen" wie AirDrop, AirPlay, Handoff und Ortungsdienste weiter nutzen zu k├Ânnen. Zwar lassen sich WLAN und Bluetooth im Kontrollzentrum per Flugmodus abschalten, doch dieser kappt zugleich die mobile Datenverbindung und kommt als Workaround eher nicht in Frage. Um Strom zu sparen, bleibt also nur der Weg ├╝ber die Einstellungen, um WLAN und Bluetooth, sofern nicht ben├Âtigt, abzuschalten.

Das Kontrollzentrum l├Ąsst sich ├╝ber die Einstellungen => Kontrollzentrum => "Steuerelemente anpassen" individuell konfigurieren. ├ťber diesen Weg lassen sich beispielsweise eine Apple-TV-Fernsteuerung, eine Screen-Recording-Funktion, eine Lupe und der Stromsparmodus hinzuf├╝gen. Viele Steuerelemente bieten Zusatzfunktionen, die per 3D-Touch aufgerufen werden k├Ânnen (auf Ger├Ąten ohne 3D-Touch den Finger auf ein Steuerelement legen).