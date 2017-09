Belkin: Neuer iPhone-Adapter bietet Ladeanschluss und Kopfhörerausgang

22. Sep 2017 14:30 Uhr - Redaktion

Der kalifornische Zubehörhersteller Belkin hat einen neuen Lightning-Adapter für iPhones angekündigt. Er stellt einen 3,5-Millimeter-Klinkenstecker zum Anschluss von Lautsprechern und Kopfhörern bereit und ist außerdem mit einer Lightning-Schnittstelle ausgestattet.









Neuer iPhone-Adapter bietet Ladeanschluss und Kopfhörerausgang.

Bild: Belkin. Bild: Belkin.





Dadurch ist gleichzeitiges Laden und Musikhören möglich. Der Anschluss an das Apple-Smartphone erfolgt über das integrierte Lightning-Kabel. Laut Belkin ist der Adapter für iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) und iPhone X konzipiert. Zur Kompatibilität mit älteren Lightning-basierten iPhones macht das Unternehmen keinerlei Angaben.

Der Adapter ist ab sofort zum Preis von 34,99 Euro erhältlich und setzt mindestens das iOS 9.0 voraus.