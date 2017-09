DxO Labs: iPhone 8 Plus hat die beste Smartphone-Kamera

22. Sep 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Mit jeder iPhone-Generation verbessert Apple die Kamera, so auch in diesem Jahr. Beim iPhone 8 (Plus) hat der Hersteller nach eigenen Angaben die Sensoren, den Farbfilter, den Blitz, den Bildsignalprozessor sowie den Autofokus optimiert. Die Foto-Spezialisten von DxO Labs haben die Kamera genau unter die Lupe genommen.

Die Franzosen bieten nicht nur mit OpticsPro eine Mac-kompatible High-End-Software zur Entwicklung und Bearbeitung von Rohdatenfotos an, sondern haben auch ein umfangreiches Messverfahren für Kameras konzipiert. Im Rahmen von DxOMark werden die wichtigsten Aspekte einer Kamera getestet (wie zum Beispiel Belichtung und Kontrast, Farben, Autofokus, Bildrauschen und Blitz) und mit Punkten (maximal 100) bewertet. Auch die Videoaufnahme kommt auf den Prüfstand.









Ranking Smartphone-Kameras: iPhone 8 Plus schiebt sich an die Spitze.

Bild: DxO Labs. Bild: DxO Labs.





Nun haben sich die Experten das iPhone 8 Plus näher angesehen. Ihr Fazit: Die Kamera des iPhone 8 Plus sei "die beste Smartphone-Kamera, die wir jemals getestet haben". Sie führe das Ranking in fast jeder Unterkategorie an und sei eine exzellente Wahl für die Bedürfnisse von Smartphone-Fotografen. Das iPhone 8 Plus erzielt eine Punktzahl von 94 (iPhone 7 Plus: 88 Punkte), während das iPhone 8 auf 92 Punkte (iPhone 7: 85 Punkte) kommt. Auf dem dritten Platz folgt Google Pixel mit 90 Punkten.

Da regelmäßig neue Smartphones vorgestellt werden, ist in der Rangliste ständig Bewegung und es bleibt abzuwarten, wie lange sich Apple auf dem Spitzenplatz behaupten kann. DxOMark genießt in der Fotoindustrie hohes Ansehen. Nähere Informationen zum Messverfahren sind auf dieser Web-Seite zu finden.