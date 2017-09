Heute um 19:00 Uhr: Apple veröffentlicht macOS High Sierra

25. Sep 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Die nächste Generation des Mac-Betriebssystems steht in den Startlöchern: Apple wird am heutigen Abend - um etwa 19:00 Uhr - die Finalversion von macOS High Sierra freigeben. Der Download erfolgt wie gewohnt über den Mac-App-Store. Das neue Betriebssystem, das die Versionsbezeichnung 10.13 trägt, wurde im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2017 in San Jose angekündigt und befand sich drei mehr als Monate im Betatest. macOS High Sierra ist kostenlos.

Erfahrungsgemäß ist in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung mit einem großen Ansturm auf Apples Server zu rechnen. Niedrige Downloadgeschwindigkeiten oder Verbindungsabbrüche können die Folge sein. Wer auf Probleme beim Herunterladen stößt, sollte den Vorgang in die Nachtstunden oder auf den folgenden Tag verschieben.









macOS High Sierra: Download des neuen Betriebssystem ab heute Abend möglich.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Systeme ab OS X Lion aufwärts können nach Herstellerangaben direkt auf macOS High Sierra aktualisiert werden. Die Systemanforderungen blieben unverändert, macOS High Sierra läuft auf allen Macs, die mit dem Vorgänger macOS Sierra kompatibel sind. Vor der Installation sollte unbedingt ein vollständiges Backup angelegt werden. MacGadget rät grundsätzlich davon ab, geschäftlich genutzte Macs sofort auf ein neu veröffentlichtes Betriebssystem umzustellen.

Das neue Betriebssystem läuft auf folgenden Systemen:

MacBook (Ende 2009 oder neuer)

MacBook Pro (Mitte 2010 oder neuer)

MacBook Air (Ende 2010 oder neuer)

Mac mini (Mitte 2010 oder neuer)

iMac (Ende 2009 oder neuer)

Mac Pro (Mitte 2010 oder neuer)

Weitere Informationen rund um den Wechsel auf macOS High Sierra folgen im Laufe des Tages.