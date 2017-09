Die wertvollsten Marken der Welt: Apple behauptet Spitzenplatz

28. Sep 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Die Marktforschungsfirma Interbrand hat ihre Rangliste der weltweit wertvollsten Marken in der diesjährigen Ausgabe veröffentlicht. Bereits seit eineinhalb Jahrzehnten ermittelt Interbrand anhand von Faktoren wie Finanzdaten, Bekanntheitsgrad, Konsumentenbefragungen und Wachstumspotenzial den Markenwert namhafter Unternehmen. Apple hat sich seitdem kontinuierlich nach oben gearbeitet und erreichte im Jahr 2013 erstmals Rang eins. Daran hat sich auch heuer nichts geändert.









Die zehn wertvollsten Marken der Welt.

Bild: Interbrand. Bild: Interbrand.





Interbrand beziffert den Markenwert Apples auf 184,2 Milliarden US-Dollar – dies entspricht einem Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Mac- und iPhone-Hersteller belegt inzwischen das fünfte Jahr in Folge den Spitzenplatz. Auf den weiteren Rängen folgen Google mit einem Markenwert von 141,7 Milliarden US-Dollar (plus sechs Prozent), Microsoft mit 80 Milliarden US-Dollar (plus zehn Prozent), Coca-Cola mit 69,7 Milliarden US-Dollar (minus fünf Prozent) und Amazon mit 64,8 Milliarden US-Dollar (plus 29 Prozent).

Auch das Wirtschaftsmagazin Forbes gibt ein Marken-Ranking heraus. Dort wird Apple ebenfalls auf dem ersten Platz geführt.