Firefox 56 mit Unterstützung für macOS High Sierra erschienen

28. Sep 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Mozilla hat heute den Web-Browser Firefox in der Version 56 zum Download bereitgestellt. Das Update bietet Anpassungen an macOS High Sierra, beispielsweise wurden verschiedene Probleme mit der Audio- und Video-Wiedergabe behoben. Ebenfalls neu ist eine Funktion, mit der Screenshots von Webseiten angefertigt werden können (Schere in der Symbolleiste) - das Feature war in der Version 55 nur für wenige User verfügbar.

Außerdem bietet Firefox 56 erweiterte Unterstützung für Web-Standards, Leistungs-, Sicherheits- und Stabilitätsoptimierungen sowie viele Fehlerkorrekturen. In Hintergrund-Tabs geöffnete Medien werden nun nicht mehr automatisch abgespielt. Die Einstellungen wurden überarbeitet und mit einer Suche ausgestattet.









Firefox: Version 56.

Bild: Mozilla Corporation. Bild: Mozilla Corporation.





Nach Herstellerangaben wurden in Firefox 56 zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen, darunter auch mehrere als kritisch eingestufte Schwachstellen, die Angreifern unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode ermöglichen. Firefox-Anwender sollten das Update daher schnellstmöglich einspielen.

Der ab OS X Mavericks lauffähige Web-Browser steht unter einer Open-Source-Lizenz. Das Update kann über die in Firefox integrierte Aktualisierungsfunktion heruntergeladen werden (Menü "Firefox" => "Über Firefox").