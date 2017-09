29. Sep 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Wer mehrere Macs besitzt oder administriert und diese auf ein neues Betriebssystem aktualisieren möchte, ist sicherlich an einer möglichst bequemen Vorgehensweise interessiert. Zwar lässt sich der einmal heruntergeladene macOS-Installer per Netzwerk auf andere Macs verteilen, praktischer ist jedoch ein bootfähiger USB-Stick.

Möglich macht dies das kostenlose Tool Boot Buddy. Es läuft ab OS X El Capitan und kann bootfähige USB-Sticks mit den Installern von OS X Mavericks und neueren Versionen erstellen - inklusive macOS High Sierra. Dazu wird in das Fenster von Boot Buddy einfach ein Installer per Drag & Drop gezogen und der USB-Stick (Größe: mindestens 16 GB) ausgewählt. Die Daten auf dem USB-Stick werden dabei überschrieben.









Boot Buddy erstellt bootfähigen USB-Stick zur Installation von macOS.

Nach dem Anschließen via USB und Einschalten des Macs mit gedrückter ALT-Taste lässt sich der Stick als Bootlaufwerk auswählen und die Installation eines neuen Betriebssystems starten. Der bootfähige USB-Stick hat gleich mehrere Vorteile: Erstens dauert das Verteilen des macOS-Installers an andere Macs per WLAN relativ lange. Zweitens bietet Apple neuere macOS-Versionen nicht mehr zum erneuten Download im Mac-App-Store an, so dass eine Archivierung sehr sinnvoll ist.

Drittens ermöglicht der bootfähige USB-Stick nicht nur die Betriebssystem-Installation, sondern stellt den kompletten Funktionsumfang des macOS-Wiederherstellungsmodus zur Verfügung und eignet sich als Notfallsystem bei Problemen (Festplatten- und Netzwerkdienstprogramm, Terminal, Web-Browser via "Online-Hilfe aufrufen" starten) und um einen Mac komplett neu aufzusetzen, beispielsweise nach dem Einbau eines neuen Laufwerks. Der macOS-Wiederherstellungsmodus lässt sich zwar auch von Apples Servern laden, der Notfall-Stick ist jedoch schneller.

Die gleiche Aufgabe wie Boot Buddy erfüllt der kürzlich für macOS High Sierra aktualisierte DiskMaker X. Alternativ können Terminal-Befehle bemüht werden.