Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Fantasyfilm "Die Schöne und das Biest" im Angebot

Apple präsentiert im Rahmen der iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch, bei der Blockbuster-Filme im Mittelpunkt stehen, heute "Die Schöne und das Biest" (Partnerlink). Die Neuverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickklassikers von 1991 kann vergünstigt für 1,99 Euro ausgeliehen werden. Der über zweistündige Fantasyfilm mit Emma Watson und Dan Stevens in den Hauptrollen wurde mehrfach ausgezeichnet und erhält im Durchschnitt sehr positive Bewertungen.









Die Handlung: "Die Geschichte und die Figuren, die Sie lieben, erwachen in der Realverfilmung des Disney Zeichentrickklassikers Die Schöne und das Biest in spektakulärer Manier zum Leben, eine filmische Würdigung einer der beliebtesten Geschichten aller Zeiten. Erleben Sie die fantastische Reise von Belle, einer klugen, schönen und unabhängigen jungen Frau, die von einem Biest gefangen gehalten wird. Ihrer Angst zum Trotz freundet sie sich mit den verzauberten Bediensteten des Schlosses an und beginnt, hinter das grässliche Äußere des Biestes zu blicken und dessen gütiges Herz zu erkennen."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.