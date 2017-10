Ticker: Erste 14-TB-Festplatte; Rabatt auf Keynote-Grafikmaterialien; Update für Produktivitätstool Alfred

04. Okt 2017 17:15 Uhr - Redaktion

Erste 14-TB-Festplatte - die heliumgefüllte Ultrastar Hs14 von Western Digital ist für den Unternehmenseinsatz konzipiert, arbeitet mit 7200 rpm, bietet 512 MB Cache und erreicht bis zu 240 MB/Sekunde. Bislang gab es Festplatten mit maximal zwölf TB Kapazität. +++ Rabatt auf Keynote-Grafikmaterialien - das Paket mit über 2000 lizenzfreien Grafiken zur Verwendung mit dem Apple-Präsentationsprogramm wird im Mac-App-Store kurzzeitig für 2,29 statt 21,99 Euro angeboten (Mac-App-Store-Partnerlink; ab OS X El Capitan). +++ Update für Produktivitätstool Alfred - die Version 3.5 des in der Basisausführung kostenfreien Programms bietet Anpassungen an macOS High Sierra und ergänzt eine Bookmark-Suche. Alfred ermöglicht via Tastatur die Ausführung einer Vielzahl an Befehlen.