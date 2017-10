Ticker: Rabatt auf iPhone 6s; Coda an macOS High Sierra angepasst; Kritik an Firefox wegen Datensammel-Addon

09. Okt 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf iPhone 6s - mobilcom-debitel bietet die 32-GB-Ausführung des Smartphones in Spacegrau kurzzeitig für 439 Euro an (Partnerlink). Bei Apple kostet das Produkt 519 Euro. +++ Coda an macOS High Sierra angepasst - die Version 2.6.7 der Web-Entwicklungsumgebung bietet Anpassungen an das neue Betriebssystem, Optimierungen an der Benutzeroberfläche sowie weitere Verbesserungen. +++ Kritik an Firefox wegen Datensammel-Addon - rund ein Prozent der deutschen Nutzer erhalten beim Browser-Download ungefragt eine Version mit dem vorinstallierten Datensammel- und Empfehlungs-Addon Cliqz. Mozilla bezeichnet dies als Experiment.