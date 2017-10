Verlosung: 5x Backupsoftware Carbon Copy Cloner 5.0 zu gewinnen

09. Okt 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Im Sommer ist das Datensicherungsprogramm Carbon Copy Cloner in der mit macOS High Sierra und APFS kompatiblen Version 5.0 erschienen. Die bereits seit 15 Jahren verfügbare Software erfreut sich unter Mac-Anwender aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit, den vielfältigen Konfigurationsoptionen und der Möglichkeit, bootfähige Backups anzulegen, großer Beliebtheit. Zusammen mit dem Entwickler Bombich Software verlost MacGadget fünf Lizenzen von Carbon Copy Cloner 5.0.









Carbon Copy Cloner: Leistungsstarke Werkzeuge zur Planung von Backups.

Der Carbon Copy Cloner ermöglicht das Anlegen von bootfähigen 1:1-Kopien von Laufwerken (inklusive Wiederherstellungspartition), kann aber auch herkömmliche Backups durchführen und nur solche Dateien sichern, die sich seit dem letzten Durchlauf geändert haben. Der Carbon Copy Cloner bietet umfangreiche Einstellungsoptionen, Unterstützung für zeitgesteuerte Backups, ein systemweites Menü zur Steuerung und E-Mail-Notifikationen. Anleitungen führen den Nutzer Schritt für Schritt durch den Konfigurationsvorgang.

Der ab OS X Yosemite lauffähige Carbon Copy Cloner 5.0 kann bootfähige Backups von APFS-Volumes erstellen (APFS zu APFS und APFS zu HFS; auch HFS zu APFS ist möglich) und unterstützt die Verschlüsselung sowie weitere Funktionen des neuen Apple-Dateisystems. Zum weiteren Funktionsumfang gehören Unterstützung für Remote-Backups, ein Programm fürs Terminal und das Ausführen von Skripten vor oder nach einer Datensicherung. Der Hersteller bietet einen umfangreichen Hilfe-Bereich inklusive einer 300seitigen PDF-Dokumentation.









Die Anwendung, die auch auf Deutsch vorliegt, kostet 39,99 US-Dollar. Eine Demoversion steht zum Download bereit. Sie stellt den kompletten Funktionsumfang für einen Testzeitraum von 30 Tagen zur Verfügung.

