Neues Bundle: RapidWeaver, TechTool Pro, Hands Off und AfterShot Pro für kleines Geld

10. Okt 2017 18:00 Uhr - Redaktion

StackSocial hat ein neues Bundle mit Mac-Software (Partnerlink) vorgestellt. Es besteht unter anderem aus dem Web-Design-Programm RapidWeaver 7 (läuft ab OS X El Capitan), der Fotobearbeitungssoftware AfterShot Pro 3 (ab OS X Lion) und der Systemdiagnose-, Reparatur- und Datenrettungssoftware TechTool Pro 9.5 (ab OS X Mountain Lion) und kostet umgerechnet rund elf Euro.









Neues Bundle mit RapidWeaver, TechTool Pro, Hands Off und AfterShot Pro.

Bild: StackSocial. Bild: StackSocial.





Auch die Firewall-Software Hands Off (ab OS X Mavericks) und das Systemutility MacCleanse (ab OS X Yosemite) gehören zu dem Bundle. Zum Erwerb des Bundles muss der Durchschnittspreis aller bisherigen Bundle-Käufe überboten werden, momentan sind dies knapp 13 US-Dollar (umgerechnet etwa elf Euro). Dadurch steigt der Preis des Bundles langsam, aber stetig an – Schnäppchenjäger sollten sich also beeilen.

Das Bundle hat einen Wert von 350 US-Dollar (reguläre Einzelpreise der fünf Anwendungen). Bei allen Programmen handelt es sich um Vollversionen. Das Bundle wird nach Angaben von StackSocial nur kurze Zeit angeboten.