Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Abenteuerfilm "Die versunkene Stadt Z" im Angebot

11. Okt 2017 10:30 Uhr - Redaktion

Apple präsentiert im Rahmen der iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch, bei der Blockbuster-Filme im Mittelpunkt stehen, heute "Die versunkene Stadt Z" (Partnerlink). Der zweieinhalbstündige Abenteuerfilm kann vergünstigt für 1,99 Euro ausgeliehen werden. Er erzählt die Geschichte des britischen Entdeckers Percy Fawcett.









Nur heute: "Die versunkene Stadt Z" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Percy Fawcett wird von der Royal Society auf eine Expedition zur Landvermessung in Bolivien gesandt. Im Regenwald des Amazonas findet er immer wieder Spuren von vergangenen Zivilisationen. Sein Forscherdrang ist erwacht und er ist überzeugt von der Existenz einer versunkenen Stadt, die er Z nennt. Zurück in London will die Royal Society jedoch von dieser Idee nichts wissen. Getrieben von dem Drang, endlich seine mysteriöse Stadt zu finden, begibt Fawcett zusammen mit seinem Sohn erneut auf eine letzte gefährliche und verhängnisvolle Reise zum Amazonas…".









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.