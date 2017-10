Ticker: Update fÃ¼r Flash Player; Rabatt auf 500-GB-SSD; Apple Maps erhÃ¤lt Ã–PNV-Daten fÃ¼r Irland

16. Okt 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Update für Flash Player - in der Version 27.0.0.170 des Browser-Plugins wurde eine kritische Schwachstelle geschlossen, die Angreifern unter Umständen das Einschleusen und Ausführen von Schadcode über manipulierte Flash-Dateien ermöglichte. +++ Rabatt auf 500-GB-SSD - das Produkt von SanDisk ist bei Amazon momentan für 139 statt 169,99 Euro zu haben (Partnerlink). Es empfiehlt sich via USB-3-Gehäuse (11,99 Euro; Partnerlink) als schnelles Bootlaufwerk für diejenigen Macs, die mit langsamer Festplatte ausgerüstet sind. +++ Apple Maps erhält ÖPNV-Daten für Irland - damit setzt das Unternehmen seine Bemühungen, das Angebot an Informationen zum öffentlichen Nahverkehr auszubauen, fort (in Deutschland bislang nur Berlin).