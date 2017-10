Schweiz: 15 Prozent Bonusguthaben beim Kauf von iTunes-Karten bei ex libris

18. Okt 2017 12:30 Uhr - Redaktion

In Deutschland startet am morgigen Donnerstag eine Sonderaktion für iTunes-Store-Guthabenkarten bei Kaufland (MacGadget berichtete). Aber auch User in der Schweiz können derzeit profitieren - und zwar beim Mediendiscounter ex libris. In allen Filialen des Unternehmens gibt es bis zum 28. Oktober 15 Prozent Gratis-Bonusguthaben beim Kauf einer iTunes-Karte im Wert von 50 oder 100 Franken.

Die maximale Abgabemenge pro Person beträgt drei Stück. Der Code für das Zusatzguthaben ist auf dem Kassenbon aufgedruckt. Wichtig: Zum Einlösen der bei ex libris erworbenen Guthabenkarten ist ein Schweizer iTunes-Account erforderlich.









ex libris: 15 Prozent Bonusguthaben beim Kauf von iTunes-Guthabenkarten.

Bild: ex libris.





Die iTunes-Codes müssen auf dem Mac oder unter Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.

Das Guthaben der Karten lässt sich zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store, dem iBooks-Store bzw. den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.