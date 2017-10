Bericht: Apple drosselt Produktion von iPhone 8 und iPhone 8 Plus angeblich drastisch

19. Okt 2017 17:45 Uhr - Redaktion

Der größte kanadische Mobilnetzbetreiber hat Berichte über eine schwache Nachfrage nach iPhone 8 und iPhone 8 Plus bestätigt. Der Appetit der Kunden auf die Geräte sei nicht sehr groß, sagte Rogers-CEO Joe Natale in einer Bilanzpressekonferenz. Gestern hatte der Finanzdienstleister KeyBanc Capital unter Berufung auf Kundenbefragungen in den USA berichtet, dass sich iPhone 7 und iPhone 7 Plus besser verkaufen würden als iPhone 8 und iPhone 8 Plus.

Der Hauptgrund dafür sei die geringe Zahl an Neuerungen bei einem gleichzeitig höheren Preis. Apple scheint darauf nun zu reagieren. Dies legt jedenfalls ein Bericht der Publikation "Economic Daily News" nahe. Sie schreibt unter Berufung auf Quellen aus der asiatischen Zuliefererindustrie, dass Apple angeblich seine Auftragsfertiger angewiesen habe, die Produktion von iPhone 8 (Plus) in den letzten drei Monaten dieses Jahres um bis zu 50 Prozent herunterzufahren.









Natürlich spielt bei der Betrachtung des Themas auch das iPhone X eine große Rolle. Nicht wenige potentielle Kunden dürften den Kauf eines neuen Smartphones aufgeschoben haben, bis sie das iPhone X einmal ausprobieren konnten. Ob Apple mit dem iPhone X tatsächlich einen Verkaufsschlager landen kann, bleibt indes abzuwarten – angesichts der sehr hohen Preise von bis zu 1319 Euro steht dahinter ein mittelgroßes Fragezeichen.

Das iPhone X kommt am 03. November in den Handel. Gerüchten zufolge könnte es aufgrund von Produktionsproblemen zu Beginn zu erheblichen Lieferengpässen kommen.