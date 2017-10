iOS 11.1: Vierte Betaversion steht zum Download bereit

20. Okt 2017 19:45 Uhr - Redaktion

Apple hat heute das Betriebssystemupdate iOS 11.1 in einer vierten Betaversion veröffentlicht. Der Build 15B92 kann von Entwicklern heruntergeladen werden und wird in Kürze auch den Mitgliedern des Betatestprogramms zur Verfügung stehen. Auch das watchOS 4.1 liegt in einer neuen Vorabfassung vor.









Mit den Updates geht der Hersteller die diversen Kinderkrankheiten der neuen Betriebssysteme an. Außerdem gibt es einige Neuerungen, beispielsweise kehrt der 3D-Touch-App-Switcher in iOS 11.1 zurück, daneben hat Apple zusätzliche Emoji basierend auf dem aktuellen Unicode-Standard integriert. Eine Liste der behobenen Fehler liegt indes noch nicht vor. Die Finalversionen von iOS 11.1 und watchOS 4.1 werden für die nächsten ein bis zwei Wochen erwartet.