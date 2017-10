Apple: macOS 10.13.1 und iOS 11.1 drehen weitere Testrunde

23. Okt 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Endspurt für die Entwicklungsarbeiten an macOS 10.13.1 und iOS 11.1: Apple hat die beiden Betriebssystemupdates heute in neuen Vorabfassungen veröffentlicht. Build 17B45a von macOS 10.13.1 und Build 15B93 von iOS 11.1 können von Mitgliedern des Entwickler- und Betatestprogramms heruntergeladen werden. Die Finalversionen dürften nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.









macOS 10.13.1: Vierte Betaversion für Entwickler und Tester verfügbar.

Mit den Updates geht der Hersteller die diversen Kinderkrankheiten der aktuellen Betriebssysteme an und liefert Feinschliff für die neuen Funktionen sowie Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen. Die Anfang letzter Woche bekannt gewordenen Sicherheitslücken in der WLAN-Sicherheitstechnik WPA2 wurden geschlossen. Mit dem iOS 11.1 kehrt der 3D-Touch-App-Switcher zurück, daneben hat Apple in beide Betriebssysteme zusätzliche Emoji basierend auf dem aktuellen Unicode-Standard integriert.

Gleichzeitig mit macOS 10.13.1 und iOS 11.1 werden tvOS 11.1, watchOS 4.1 und Xcode 9.1 erscheinen. Außerdem kann mit Safari- und Sicherheitsupdates für die älteren Betriebssysteme OS X El Capitan und macOS Sierra gerechnet werden.