Drahtloses iPhone-Laden im Auto: Apple nennt Details

24. Okt 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Zu den Neuerungen von iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X gehört das drahtlose Aufladen per magnetischer Induktion. Dabei setzt Apple auf den Qi-Standard. Dem dafür zuständigen Industriekonsortium Wireless Power Consortium ist das Unternehmen zu Jahresbeginn beigetreten. Das kabellose Aufladen von iPhones ist nicht nur mit Ladematten von Drittherstellern, sondern auch im Auto möglich.









iPhone 8 und iPhone 8 Plus: Drahtloses Laden auch in Fahrzeugen möglich.

Bild: Apple.





Einzelheiten dazu erläutert Apple in einem zu Wochenbeginn veröffentlichten Support-Dokument. Demnach kann das iPhone 8 mit den Induktions-Ladensystemen der Hersteller Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, PSA, Toyota, Volkswagen und Volvo genutzt werden. Prinzipiell geht das auch mit dem iPhone 8 Plus, doch Apple weist darauf hin, dass die von den Herstellern vorgesehenen Ladeflächen möglicherweise zu klein für das Plus-Modell dimensioniert sind.

"Das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus verfügen über eine integrierte kabellose Ladefunktion, die das Laden des Geräts einfach und intuitiv gestaltet. Aufgrund des neuen Designs verfügen das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus über eine gläserne Rückseite, die mit Qi-Ladegeräten kompatibel ist. Diese sind sowohl als Zubehör erhältlich als auch in Autos, Cafés, Hotels, Flughäfen und Möbeln verfügbar. Qi ist ein offener Universalladestandard, der vom Wireless Power Consortium (WPC) geschaffen wurde", so Apple.

Es können beliebige Induktions-Ladesysteme verwendet werden, solange sie die offiziellen Qi-Spezifikationen unterstützen.