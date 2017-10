iPhone X soll zum Verkaufsstart in Apple-Läden vorrätig sein

24. Okt 2017 15:15 Uhr - Redaktion

Apple hat heute über den anstehenden Verkaufsstart des iPhone X informiert. Ab Freitag, den 27. Oktober, lässt sich das bis zu 1319 Euro teure Produkt vorbestellen, am 03. November kommt es gleichzeitig in 55 Ländern auf den Markt. Der Hersteller verspricht, dass das neue Smartphone zum Verkaufsstart in seinen Ladengeschäften vorrätig sein wird – allerdings höchstwahrscheinlich nur in geringen Stückzahlen.

Interessenten sollten möglichst früh kommen, so Apple. Die Idee dahinter ist offenkundig: Möglichst lange Warteschlangen sollen das mediale Bild zur Markteinführung prägen. Apple-Stores öffnen am 03. November früher als üblich (bereits um 08:00 Uhr). Die zu Beginn verfügbare Stückzahl wird laut eines Branchenkenners sehr niedrig ausfallen. Der in der Zuliefererindustrie bestens vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Anfang November lediglich zwei bis drei Millionen Geräte zur Verfügung stehen werden – sowohl für Online-Vorbesteller als auch für Apples Ladengeschäfte.









Hintergrund sollen Produktionsprobleme bei bestimmten Komponenten für das iPhone X sein – in diesem Zusammenhang wird immer wieder die TrueDepth-Kamera für die Face-ID-Gesichtserkennung genannt. Apples Zulieferer könnten bis zum Jahresende lediglich 20 Millionen Geräte bereitstellen, schreibt heute die Publikation "Nikkei Asian Review" unter Berufung auf informierte Kreise. Apple soll ursprünglich mit der doppelten Menge geplant haben. Das derzeitige monatliche Produktionsvolumen wird mit etwa zehn Millionen Stück beziffert. Je nachdem wie stark die Nachfrage nach dem neuen Apple-Smartphone ausfällt - der hohe Preis ist hier der X-Faktor - dürften in den ersten Monaten mehr oder weniger lange Lieferzeiten die Folge sein.

Allerdings soll Apple bereits mit weiteren Zulieferern sprechen, um die Fertigung anzukurbeln. Auch Kuo geht davon aus, dass die Kalifornier die Produktionsprobleme Anfang 2018 in den Griff bekommen werden.