Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Drama "Boston" im Angebot

25. Okt 2017 11:00 Uhr - Redaktion

Die iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch geht in die nächste Runde. Heute bietet Apple den Film "Boston" (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro an. Das zweistündige Drama erzählt die furchtbaren Ereignisse des Bombenanschlags beim Bostoner Marathon im Jahr 2013. In den Hauptrollen sind Kevin Bacon, John Goodman, Mark Wahlberg und J.K. Simmons zu sehen.









Bild: Apple.





Die Handlung: "Bei einem Bombenanschlag im Zielbereich des Stadtmarathons von Boston werden drei Menschen getötet und 264 weitere zum Teil schwer verletzt. Der Polizeibeamte Tommy Saunders (Mark Wahlberg) muss den Schock und das Chaos genauso schnell verarbeiten wie Bostons Polizeichef Ed Davis (John Goodman). Denn gemeinsam mit FBI-Special-Agent Richard DesLauriers (Kevin Bacon) arbeiten sie in den folgenden Tagen eng mit den Bürgern, Ordnungskräften und Behörden zusammen, um die Bombenleger zu identifizieren. Diese töten, entführen und verletzen auf ihrer Flucht weitere Menschen, bis sich der Polizeibeamte Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) und seine Kollegen den Terroristen mutig entgegenstellen."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.