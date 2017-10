Observer: Cyberpunk-Horrorspiel in Mac-Version erschienen

25. Okt 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Mit Observer ist ein weiterer bekannter Spieletitel auf den Mac portiert worden. Das Adventure von den Machern von "Layers of Fear" hat auf Steam bereits knapp 800 im Durchschnitt sehr positive Bewertungen erhalten. Observer hat gehobene Mac-Systemanforderungen.

Wie die für die Mac-Umsetzung zuständige Firma Aspyr Media mitteilte, benötigt das Cyberpunk-Horrorspiel mindestens einen Vierkernprozessor, acht GB Arbeitsspeicher, 20 GB Speicherplatz, einen AMD- oder Nvidia-Grafikchip mit zwei GB VRAM und macOS Sierra. Unter macOS High Sierra könnten AMD- und Nvidia-Grafikkarten auch extern über ein per Thunderbolt angebundenes PCIe-Gehäuse genutzt werden.









"Was würdest du tun, wenn deine Ängste gehackt würden? Es ist das Jahr 2084. Du bist Daniel Lazarski, ein Elite-Neuraldetektiv (genannt Observer) und Teil einer privaten Polizeieinheit, deren Job darin besteht, die Gedanken von Verdächtigen zu hacken und in sie einzudringen. Eine geheimnisvolle Nachricht deines Sohnes, einem hochrangigen Ingenieur der mächtigen Chiron Corporation, mit dem du zerstritten bist, bewegt dich dazu, in die schäbigen Slums Krakaus zu reisen, um Nachforschungen anzustellen. Während du dich in die Gedanken von Kriminellen und ihren Opfern hackst, um Hinweise zu finden, musst du ihre dunkelsten Ängste durchleben. Wie weit wirst du gehen, um die Wahrheit aufzudecken?", so die Spielbeschreibung.

Observer ist laut den Entwicklern ein Spiel für Erwachsene und liegt auch auf Deutsch vor (mit englischer Vertonung).