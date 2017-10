Ticker: Update für Web-Browser Firefox; Rabatte auf Kindle-Tablets; Sicherheitsaktualisierung von AVM

25. Okt 2017 18:15 Uhr - Redaktion

Update für Web-Browser Firefox - die Version 56.0.2 wartet mit diversen Fehlerkorrekturen auf, Download per Aktualisierungsfunktion in Kürze möglich. +++ Rabatte auf Kindle-Tablets - Amazon bietet seine Tablets kurzzeitig um bis zu 30 Euro günstiger an (ab 59,99 Euro; Partnerlink). Sie bieten enge Verzahnung mit Amazons Musik-, Film- und E-Book-Diensten, einen App-Store, WLAN, Bluetooth, Kameras und einen microSD-Slot zur Erweiterung des Speicherplatzes. +++ Sicherheitsaktualisierung von AVM - für Fritz!Powerline 1240E und 546E ist das Fritz!OS 6.92 erschienen, das kritische Schwachstellen in der WLAN-Verschlüsselungstechnik WPA2 schließt. Fritz!Box-Router am Breitbandanschluss sind von den WPA2-Sicherheitslücken nicht betroffen.