Vectorworks 2018: Deutsche Version der neuen CAD-Software ist da

25. Okt 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Im September veröffentlichte Vectorworks die gleichnamige High-End-CAD-Software in der Version 2018. Ab sofort liegt das Mac-kompatible Produkt auch in deutscher Sprache vor. Das teilte heute der Vectorworks-Distributionspartner ComputerWorks mit. Vectorworks 2018 wartet mit zahlreichen Neuerungen auf.









Dazu gehören eine Mehrfenstertechnik, präzisere 2D-Pläne, gerenderte Panoramen, verbesserte Tabellen, Optimierungen für die Benutzeroberfläche, erweiterter Im- und Export sowie zusätzliche Bearbeitungswerkzeuge. Vectorworks 2018 setzt mindestens OS X Yosemite voraus, empfohlen werden ein Core-i5-, Core-i7- oder Xeon-Prozessor. Eine Demoversion steht nach Registrierung zum Download bereit. Studenten und Dozenten können eine kostenfreie Version für den Bildungsbereich erhalten. Vectorworks wird in unterschiedlichen Ausführungen, etwa Architektur, Landschaft oder Spotlight (für Events), angeboten. Die Basisversion für technische Zeichnungen heißt Vectorworks Basic.

ComputerWorks über die Neuerungen: "Die neue Mehrfenstertechnik zeigt gleichzeitig mehrere Ansichten eines Modells oder Plans. Die Folge jeder Planänderung lässt sich also direkt in verschiedenen Ansichten betrachten. Man kann einen Zeichnungsvorgang in einem Ansichtsfenster beginnen und in einem anderen beenden. Der Wechsel zwischen einem Grundriss, einer 3D-Ansicht oder auch einer vergrößerten Detaildarstellung erfolgt völlig mühelos. Es besteht sogar die Möglichkeit, in einem Ansichtsfenster ein Rendering zu rechnen, während man in einem anderen Fenster weiterarbeitet.









Ein Modell lässt sich jetzt direkt in einem Ansichtsbereich bearbeiten: Vom Einfügen von Aussparungen über das Ausrichten mehrerer Fenster, dem Verschieben von Türen über mehrere Ebenen hinweg bis zum Umformen von Wänden – all das können Sie jetzt in Schnitten und Ansichten vornehmen. Wollen Sie die vorgenommene Änderung aus einer anderen Perspektive sehen? Rotieren Sie den Schnitt direkt im Ansichtsbereich. So erledigen Sie Ihre Korrekturen in einem Bruchteil der Zeit.

Weitere effizienzsteigernde Verbesserungen sind die modernisierte Benutzeroberfläche zur Bedienung von Tabellen, die das Erstellen und Bearbeiten von Listen und Auswertungen wesentlich vereinfacht. Beim DXF-/DWG-Datenaustausch werden Bilder mit transparentem Alphakanal unterstützt. Kunden werden beeindruckt sein, wenn sie mit Hilfe einer interaktiven 360-Grad-Panorama-Ansicht sozusagen mitten im Projekt stehen können. Renderworks arbeitet neu mit der verbesserten CineRender-Engine von Maxon und bietet noch mehr Realitätsnähe bei gleicher Performance. Und die neue Suche und Navigation im Zubehör-Manager ist so praktisch für das Auffinden des richtigen Symbols wie der Magnet für die Nadel im Heuhaufen."