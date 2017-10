iPhone X: Eineinhalb Monate Lieferzeit in Apples Online-Shop

27. Okt 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Apple hat heute die Vorbestellungsphase für das iPhone X gestartet. Interessenten müssen dabei viel Geduld mitbringen. Bei Bestellungen im Online-Shop des Herstellers beträgt die Lieferzeit satte eineinhalb Monate. Dies ist allerdings nur wenig überraschend, ist es doch ein offenes Geheimnis in der Branche, dass Apple zu Beginn nur geringe Stückzahlen des Produkts zur Verfügung stehen.

Verkaufsstart für das iPhone X ist der 03. November. Apple will an diesem Tag begrenzte Mengen des neuen Smartphones in seinen Ladengeschäften anbieten. Experten gehen davon aus, dass sich die Verfügbarkeit des iPhone X aufgrund von Produktionsproblemen erst Anfang 2018 spürbar bessern wird. Apple ruft für das Produkt Preise von bis zu 1319 Euro auf. Es gibt zwei Farben (Silber und Spacegrau) mit zwei Speicherkapazitäten (64 und 256 GB).









Das iPhone X verfügt über ein 5,8-Zoll-OLED-Display mit HDR- und True-Tone-Unterstützung, ein randloses Design und eine Gesichtserkennung. Das iPhone X unterstützt das drahtlose Laden per magnetischer Induktion, der Home-Button mitsamt Touch-ID ist Geschichte. Zum Entsperren und Freigeben von Apple-Pay-Zahlungen wird Face-ID verwendet. Vorder- und Rückseite sind aus Glas gefertigt, eingebunden in einen Edelstahlrahmen. Auf der Rückseite befindet sich eine Zwölf-Megapixel-Dualkamera, bei der beide Sensoren (Weitwinkel: Blende f/1.8. Teleobjektiv: Blende f/2.4) über eine optische Bildstabilisierung verfügen.

Das Servicepaket AppleCare+ für das iPhone X kostet 229 Euro. Zubehör für drahtloses Laden oder schnelles Laden per Lightning-Schnittstelle wird nicht mitgeliefert und muss separat erworben werden.