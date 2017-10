Apple startet Betatest von iOS 11.2

30. Okt 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Kurz vor der Freigabe des finalen iOS 11.1 hat Apple den Betatest des nächsten Betriebssystemupdates eingeläutet. Mitglieder des Entwicklerprogramms können sich seit heute eine erste Vorabfassung von iOS 11.2 (Build 15C5092b) herunterladen.









iOS 11.2: Betatest ist angelaufen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Auch tvOS 11.2 und watchOS 4.2 liegen in ersten Betaversionen vor. Ein erster Test-Build von macOS 10.13.2 dürfte in den nächsten Tagen folgen. Die Fertigstellung von iOS 11.2, macOS 10.13.2, tvOS 11.2 und watchOS 4.2 wird für den Zeitraum Mitte Dezember bis Anfang Januar erwartet. Mit den Updates setzt der Hersteller den Feinschliff an den aktuellen Betriebssystemen fort, im Mittelpunkt stehen Fehlerkorrekturen, Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen sowie Detailverbesserungen.

Mit der Veröffentlichung der Finalversionen von macOS 10.13.1, iOS 11.1, tvOS 11.1 und watchOS 4.1 ist für die kommenden Tage zu rechnen.