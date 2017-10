Professionelle RAW-Entwicklung: OpticsPro heißt jetzt PhotoLab und integriert U-Point-Technologie

30. Okt 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Der französische Softwarehersteller DxO lässt in diesen Tagen nicht nur durch die Übernahme der Bildbearbeitungs-Suite Nik Collection aufhorchen, sondern auch durch eine neue Version seines professionellen RAW-Entwicklers: OpticsPro heißt jetzt PhotoLab und wurde um die U-Point-Technologie von Nik Software ergänzt.

Sie ermöglicht das Auswählen von Bildbereichen mittels Kontrollpunkten. Auch komplexere Markierungen sind dadurch mit nur wenigen Klicks möglich. Ebenfalls neu ist ein vollständig überarbeitetes Reparaturwerkzeug. Der zugrundeliegende Algorithmus soll schneller arbeiten und bessere Ergebnisse beim Entfernen unerwünschter Elemente aus Fotos liefern.

Außerdem hat der Hersteller die Optimierung der Objektivschärfe verbessert: "Diese Funktion steht für knapp 40.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen zur Verfügung, die im Labor analysiert wurden. So wendet sie auf jeden Punkt im Messfeld die entsprechende Schärfekorrektur an, jeweils unter Berücksichtigung der verwendeten Ausrüstung sowie der Aufnahmeparameter.









Um die Bildqualität nicht zu verschlechtern, passt sich die Schärfeoptimierung auch an die verwendete ISO-Empfindlichkeit an. Dieser Aspekt wurde in DxO PhotoLab besonders überarbeitet und die RAW-Bilder sind ab den mittleren ISO-Empfindlichkeiten deutlich schärfer und behalten ein angemessenes Bildrauschen bei. Diese Verbesserung, insbesondere wenn sie in Kombination mit der exklusiven Rauschminderungstechnologie PRIME verwendet wird, erweitert erneut die Möglichkeiten des Fotografierens bei schwachem Licht", ließ DxO verlauten.

Das ab OS X El Capitan lauffähige PhotoLab wird in den zwei unterschiedlich leistungsstarken Ausführungen Essential und Elite zu Preisen von 99 und 149 Euro angeboten. Vergünstigte Upgrades für Nutzer von OpticsPro sind verfügbar. Wer OpticsPro 11 ab dem 01. September 2017 erworben hat, kann kostenlos auf PhotoLab umsteigen. Eine Demoversion steht zum Download bereit.

Das Programm ermöglicht das Sichten, Verwalten und Bearbeiten von Foto-Rohdaten (RAW) und steht in Konkurrenz zu Photoshop Lightroom, AfterShot Pro und Capture One Pro. Der Vorgänger OpticsPro 11 wird übrigens noch bis zum 30. November kostenlos angeboten – in der nicht upgradeberechtigten Essential-Ausführung.