Apple TV: tvOS 11.1 steht zum Download bereit

01. Nov 2017 0:01 Uhr - Redaktion

Für die vierte und fünfte Generation der Set-top-Box Apple TV ist heute ein Update veröffentlicht worden. Das tvOS 11.1 bietet laut Apple Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen sowie Fehlerkorrekturen.









Die TV-App kann nun auch in Schweden und Norwegen genutzt werden. Bis zum Jahresende will Apple sie auch in Deutschland verfügbar machen. Die App informiert über verfügbare Filme und Sendungen aus verschiedenen Quellen an einem zentralen Ort und dient als Programmguide.

Ferner hat der Hersteller 17 Sicherheitslücken im tvOS-Betriebssystem geschlossen, darunter auch einige als kritisch eingestufte Schwachstellen (beispielsweise in der WLAN-Verschlüsselungstechnik WPA2). Das Update auf tvOS 11.1 lässt sich über die Einstellungen (unter "System => Softwareaktualisierung") herunterladen. Nach der Installation ist ein Neustart erforderlich.