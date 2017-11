Apple veröffentlicht erste Betaversion von macOS 10.13.2

01. Nov 2017 1:00 Uhr - Redaktion

Apple hat kurz nach der Freigabe des finalen macOS 10.13.1 den Betatest des nächsten Betriebssystemupdates für den Mac gestartet. Mitglieder des Entwicklerprogramms können sich ab sofort eine erste Vorabfassung von macOS 10.13.2 herunterladen.

Es handelt sich dabei um Build 17C60c. Bereits zu Wochenbeginn hatte Apple erste Betas von iOS 11.2, tvOS 11.2 und watchOS 4.2 zum Download bereitgestellt. Mit den Updates setzt der Hersteller den Feinschliff an den aktuellen Betriebssystemen fort, im Mittelpunkt stehen Fehlerkorrekturen, Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen sowie Detailverbesserungen.









Die Finalversionen werden für den Zeitraum Mitte Dezember bis Anfang Januar erwartet. Zu den Neuerungen und Änderungen in macOS 10.13.2, iOS 11.2, tvOS 11.2 und watchOS 4.2 machten die Kalifornier bislang keinerlei Angaben. In iOS 11 fehlen bislang die von Apple versprochenen Funktionen "Apple Pay Cash" sowie "Message in Cloud", beim Mac gibt es immer noch keine APFS-Unterstützung für Fusion-Drives (zudem bestehen bezüglich APFS weitere Einschränkungen). Es bleibt abzuwarten, ob macOS 10.13.2 und iOS 11.2 diesbezüglich Abhilfe schaffen.

Ebenfalls im Betatest befindet sich die Version 9.2 der Entwicklungsumgebung Xcode. Wann der öffentliche Betatest von macOS 10.13.2 und iOS 11.2 anlaufen wird, ist noch nicht bekannt.