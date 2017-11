Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Satirischer Horror-Thriller "Get Out" im Angebot

01. Nov 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Die iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch geht in die nächste Runde. Heute bietet Apple den Film "Get Out" (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro an. Er vereint die Genres Thriller und Satire und wird von Nutzern mehrheitlich positiv bewertet.









Nur heute: "Get Out" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Die Handlung: "Der junge Afroamerikaner Chris soll endlich die Eltern seiner weißen Freundin Rose kennenlernen. Seine Nervosität legt sich, als er auf dem Familienanwesen mit offenen Armen begrüßt wird. Doch schnell muss Chris feststellen, dass mit seinen Schwiegereltern in spe irgendetwas nicht stimmt. Bizarre Zwischenfälle und verstörende Entdeckungen verwandeln den vermeintlich entspannten Antrittsbesuch schlagartig in einen ausgewachsenen Alptraum für Chris – schockierender, als er ihn sich je hätte vorstellen können ... Get Out ist ein packender Horror-Thriller von Blumhouse Productions (Split, The Purge, The Visit, Insidious), der bis zur letzten Minute für nervenzerreißende Spannung sorgt und mit einer unerwarteten Wendung seinen unfassbaren Höhepunkt erreicht."









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.