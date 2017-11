Apple: macOS 10.13.1 jetzt als Web-Download verfügbar

02. Nov 2017 10:30 Uhr - Redaktion

Das am Dienstag veröffentlichte Betriebssystemupdate macOS 10.13.1 steht ab sofort auch via Web zum Download bereit. Zuvor konnte es ausschließlich über den Mac-App-Store heruntergeladen werden. Das im Web erhältliche Installationspaket von macOS 10.13.1 lässt sich auf mehrere Macs verteilen, dadurch muss das rund zwei GB umfassende Update nicht für jedes System einzeln heruntergeladen werden.









macOS High Sierra: Version 10.13.1 bietet viele Fehlerkorrekturen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





macOS 10.13.1 ist das zweite Update für das seit September verfügbare Betriebssystem macOS High Sierra. Es behebt viele Fehler und verbessert die Stabilität, das Drucken via SMB und die Kompatibilität mit Hard- und Software von Drittherstellern. Außerdem wurden mehrere Sicherheitslücken geschlossen, darunter kritische Schwachstellen in der WLAN-Verschlüsselung WPA2. Nähere Informationen zu macOS 10.13.1 finden Sie in unserem Artikel "Apple: macOS 10.13.1 steht zum Download bereit".

Das nächste große Update für macOS High Sierra, die Version 10.13.2, wird für den Jahreswechsel erwartet. Der Betatest von macOS 10.13.2 ist zu Wochenbeginn angelaufen.