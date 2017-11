Elgato: HomeKit-kompatibles Heizkörperthermostat Eve Thermo jetzt mit Display und Touch-Steuerung

03. Nov 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Im August kündigte Elgato die zweite Generation des Heizkörperthermostats Eve Thermo an, nun gab der Münchner Hardwarehersteller die Verfügbarkeit des Produkts bekannt. Es ist zum Preis von 69,95 Euro bei Amazon (Partnerlink) erhältlich. Eve Thermo verfügt nun über ein Display inklusive Touch-Bedienfeld zur manuellen Steuerung der Zieltemperatur.

Über eine weiß durchscheinende LCD-Anzeige und ein berührungssensitives Bedienfeld lässt sich die Zieltemperatur in Schritten von 0,5 Grad Celsius einstellen. Das Display wird per einfachem Fingertipp aktiviert und schaltet sich wenige Augenblicke nach der letzten Eingabe ab. In der Eve-App kann die Display-Ausrichtung angepasst sowie auch eine Tastensperre aktiviert werden. Trotz des erweiterten Leistungsumfangs wurde die Batterielaufzeit laut Elgato auf über zwölf Monate erhöht.









Der Funktionsumfang der ersten Generation wurde übernommen. Eve Thermo lässt sich mit im Gerät gespeicherten Zeitplänen steuern, per HomeKit-Regel oder -Timer automatisieren oder über Siri, Home- und die Eve-App auf Wohlfühltemperatur stellen. Weitere Komfort-Funktionen sind eine Fenstererkennung (bei starkem Temperaturabfall durch ein geöffnetes Fenster wird das Heizen automatisch unterbrochen), automatische Temperaturabsenkung bei Abwesenheit sowie ein Frostschutz, der beispielsweise bei Urlauben das Auskühlen der Wohnung verhindert.

Besitzer des ersten Modells können ihr Gerät einsenden und erhalten einen Rabatt in Höhe von 25 Euro. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2017.