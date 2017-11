Ticker: Update für Carbon Copy Cloner; Leihfilme im iTunes Store für 0,99 Euro; Rabatt auf WLAN-Verstärker von AVM

03. Nov 2017 22:00 Uhr - Redaktion

Update für Carbon Copy Cloner - die Version 5.0.4 der beliebten Backupsoftware bietet weitere Anpassungen an macOS High Sierra und APFS sowie Bug-Fixes und kleinere Verbesserungen. +++ Leihfilme im iTunes Store für 0,99 Euro - im Rahmen einer Sonderaktion bietet Apple eine Vielzahl an Filmen aus verschiedenen Genres für jeweils nur 0,99 Euro zum Ausleihen an (Partnerlink). +++ Rabatt auf WLAN-Verstärker von AVM - Amazon bietet den Fritz!WLAN Repeater 310 derzeit für 29,99 statt 49 Euro an (Partnerlink). Das Gerät erhöht die Reichweite von WLAN-Netzen, ist mit allen gängigen Routern kompatibel und kann an jeder Steckdose betrieben werden.