Apple-Chef äußert sich zum Mac mini: "Wichtiger Bestandteil unseres künftigen Produktangebots"

Die intensiven Spekulationen und Debatten um die Zukunft des Mac mini – Anlass war das dreijährige Jubiläum des derzeit angebotenen, inzwischen völlig veralteten Modells – haben zu einer Reaktion von Apples CEO geführt. Viel lässt sich aus der Stellungnahme von Tim Cook allerdings nicht herauslesen, er wiederholt im Grunde nur das im April getätigte Statement von Marketingchef Phil Schiller: Der Mac mini sei ein wichtiger Bestandteil des künftigen Produktangebots.

Es sei jedoch nicht an der Zeit, Details mitzuteilen, schrieb Cook als Antwort auf eine E-Mail-Anfrage eines Users. Ähnlich äußerte sich Marketingchef Phil Schiller bereits vor einem halben Jahr. Passiert ist bislang nichts und auch die Aussage von Cook lässt die Nutzer vollkommen im Dunkeln, wann etwas bei der zuletzt krass vernachlässigten Baureihe passieren wird.

Apple-Chef äußert sich zum Mac mini.

Bild: MacRumors.

Immerhin lässt der von Cook geschriebene Satz "Unsere Kunden haben jede Menge kreative und interessante Einsatzzwecke für den Mac mini gefunden" vermuten, dass sich Apple der Vielseitigkeit und Beliebtheit des kompakten Desktops bewusst ist. Die Frage, warum sich in satten drei Jahren bei dem Produkt nichts getan hat, bleibt weiter offen. Ebenso die Frage, wie Apple den Anspruch, in hohem Maße innovativ zu sein, mit der Tatsache, ein mit vier Jahre alter Technik ausgestattetes Produkt unverändert anzubieten, vereinen kann. Es bleibt nun abzuwarten, in welchem Zeitraum den Aussagen von Apples Topmanagern konkrete Produktankündigungen folgen werden. Sollte die Hängepartie noch mehrere Monate andauern, droht dem Unternehmen ein weiterer Glaubwürdigkeitsverlust. Nachtrag (20:00 Uhr): Nach Angaben von Apples Software-Entwicklungschef Craig Federighi ist für dieses Jahr keine Produktpräsentation mehr geplant. Bezüglich des Mac mini muss dies nicht unbedingt etwas bedeuten, Apple könnte eine neue Generation mit aktueller Technik auch einfach per Pressemitteilung ankündigen - dazu bedarf es nicht wirklich eines Events.