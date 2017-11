"World of Warcraft": Neue Erweiterung "Battle for Azeroth" angekündigt

Das im Jahr 2004 gestartete Online-Rollenspiel "World of Warcraft" erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit und hat weltweit mehrere Millionen Fans, darunter viele Mac-User. Nun hat Blizzard Entertainment mit "Battle for Azeroth" die nächste Erweiterung angekündigt. Die Story: Nach dem Sieg gegen die Brennende Legion flammt die Auseinandersetzung zwischen Horde und Allianz wieder auf.

Die Horde brennt Teldrassil, die Heimat der Nachtelfen, nieder, während die Allianz Unterstadt belagert. Wie es genau dazu kommt und wie sich die neue Geschichte ausgestaltet, lässt Blizzard angesichts der noch nicht abgeschlossenen aktuellen Erweiterung "Legion" vorerst noch im Dunkeln. Weitere Details zu Story und Gameplay sollen in den nächsten Monaten schrittweise bekannt gegeben werden.

Mit "Battle for Azeroth" gibt es einen Levelerhöhung auf 120, zwei neue Gebiete mit jeweils drei Zonen (Kul Tiras und Zandalar), zusätzliche spielbare Völker (Nachtgeborene, Leerenelfen, lichtgeschmiedete Draenei...) sowie neue Dungeons und Schlachtzüge. Das neue Feature Kriegsfronten bietet kooperative Schlachten mit bis zu 20 Spielern, es ist von den Echtzeitstrategiekämpfen der klassischen Warcraft-Spiele inspiriert. Spieler können außerdem unerforschte Inseln plündern (PvE und PvP) und verstärken ihre Rüstung über ein neues System mit der plünderbaren Ressource Azerit.

Blizzard Entertainment verspricht außerdem verbesserte Grafiken, ein atmosphärisch dichtes Spielerlebnis, Rückkehr der Raid-Buffs, zusätzliche Möglichkeiten für die Charaktererstellung und serverübergreifende Communities, um Spielern mit ähnlichen Interessen und Zielen zusammenzubringen.

Für Classic-Fans gibt es ebenfalls eine gute Nachricht: Blizzard lässt die Ursprungsversion des Spiels (Vanilla) offiziell wieder aufleben (als Serveroption). Die mit Legion eingeführte Levelskalierung wird auch für ältere Gebiete umgesetzt – und zwar bereits mit Patch 7.3.5, der Ende November veröffentlicht wird. Beispielsweise skalieren Kalimdor und die Östlichen Königreiche nun von 10-60 und Scherbenwelt sowie Nordend von 60 bis 80.

"Battle for Azeroth" erscheint im Laufe des nächsten Jahres, der Termin steht noch nicht fest. Benötigt wird ein Mac ab Baujahr 2012 mit macOS Sierra oder neuer. "World of Warcraft" nutzt Apples moderne Grafikengine Metal.

"In Battle for Azeroth hat der Fall der Brennenden Legion eine Reihe katastrophaler Ereignisse ausgelöst, die die heftige Rivalität zwischen der edlen Allianz und der mächtigen Horde erneut entfachen lassen. Ein neues Zeitalter des Krieges beginnt und Azeroths Helden müssen sich auf eine schwere Reise auf der Suche nach neuen Verbündeten begeben, um die mächtigsten Ressourcen der Welt wetteifern, die das Blatt noch wenden könnten, und an mehreren Fronten kämpfen, um zu entscheiden, welche Seite Azeroth in seine ungewisse Zukunft führen wird", so Blizzard Entertainment.