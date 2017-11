macOS High Sierra und die halbgare Implementierung von APFS

Vor einer Woche hat Apple die Finalversion von macOS High Sierra veröffentlicht. Eine der zentralen Neuerungen des Betriebssystems ist das Dateisystem APFS. Mittlerweile ist klar: APFS ist noch lange nicht fertig, es gibt momentan etliche Einschränkungen und Probleme. Wir meinen: APFS wurde zu früh für die breite Öffentlichkeit freigegeben und machen dies an folgenden Punkten fest.

Zwangsumstellung interner SSDs ohne Warnung, ohne automatisches Backup Interne SSD-Laufwerke (sowohl von Apple als auch von Drittherstellern) werden im Zuge der Installation von macOS High Sierra automatisch von HFS+ auf APFS konvertiert. Dies lässt sich nicht verhindern. Der Anwender wird hierüber vor dem Installationsvorgang nicht informiert. Es gibt auch keinen Warnhinweis, vorher ein Backup anzulegen - in unseren Augen ein klares Versäumnis, geht es hier doch um das zentrale Gut, nämlich die Daten der User. Ein klug konzipierter Installer würde vor einer Dateisystemmigration ein Backup automatisiert anlegen. Nur für den Fall der Fälle. Probleme mit bestimmten SSDs von Drittherstellern Auf Macs, in die eine SSD eines Drittanbieters eingebaut wurde, lässt sich macOS High Sierra unter Umständen nicht installieren. Der Grund ist eine Inkompatibilität, die die Dateisystem-Migration von HFS+ auf APFS verhindert. Betroffen sind nur wenige Laufwerke, beispielsweise die Aura-SSDs des Herstellers OWC. Nach Angaben von OWC ist Apple die Inkompatibilität mit bestimmten SSDs bekannt, an deren Behebung wird gearbeitet. Das Problem betrifft aber womöglich auch SSDs anderer Hersteller. Fusion-Drives bleiben vorerst außen vor Allein an diesem Punkt lässt sich gut ablesen, dass APFS noch nicht fertig ist. Das neue Dateisystem unterstützt Fusion-Drives, eine Kombination aus Festplatte und SSD, die in vielen iMacs und Mac minis zu finden ist, noch nicht. Dies wird sich laut Apple erst mit einem kommenden Update ändern. Ebenfalls nicht schön: In den öffentlichen Betaversionen von macOS High Sierra wurde APFS auf Fusion-Drives noch unterstützt. Betatester, die Systeme mit Fusion-Drives auf APFS migrierten, haben nun den sprichwörtlichen Zonk - sie müssen vor der Installation der Finalversion von macOS High Sierra ihr Bootvolume wieder auf HFS+ zurückstellen. Ein rundes Release eines neuen Dateisystems sieht anders aus. Fehlende Unterstützung für Time Machine und bootfähige RAID-Laufwerke Zwei weitere Punkte belegen, dass APFS noch weit davon entfernt ist, fertig zu sein. Erstens: Die Backupsoftware Time Machine kann noch keine Datensicherungen auf APFS-Volumes anlegen. Für Backups eines APFS-Bootlaufwerks muss ein HFS-formatiertes Volume verwendet werden. Zweitens: macOS High Sierra kann mitsamt APFS nicht auf RAID-Laufwerken installiert werden. Zwar bieten macOS High Sierra und APFS Unterstützung für RAID, dies gilt jedoch noch nicht für RAID-Bootvolumes.

macOS High Sierra: APFS ist noch nicht ausgereift.

Bild: Apple.

Verrenkungen bei APFS auf externen SSDs via USB Bei der Installation von macOS High Sierra auf externen, per USB angeschlossenen SSD-Bootvolumes findet keine Umstellung von HFS+ auf APFS statt. Soll ein USB-basiertes SSD-Bootlaufwerk mit APFS betrieben werden, muss dieses mit dem Festplatten-Dienstprogramm von macOS High Sierra zuerst mit APFS frisch formatiert werden (= Löschung aller Daten), eine Konvertierung von HFS+ auf APFS wird nicht angeboten. Man benötigt also sowohl ein bereits bestehendes System/Volume mit macOS High Sierra als auch ein vollständiges Backup der externen SSD. Nach der Installation von macOS High Sierra auf der APFS-formatierten USB-SSD müssen alle Daten entweder per Hand oder Migrationsassistent (im Falle von Time Machine) aus der Datensicherung herübergezogen werden. Alternativ kann man mit Clones arbeiten (externe SSD mit macOS Sierra auf interne SSD clonen; internes Laufwerk auf High Sierra und APFS umstellen; externes Laufwerk auf APFS formatieren; internes Volume auf USB-SSD clonen). Ganz wichtig dabei: Zusammen mit macOS High Sierra wird eine neue Firmware eingespielt. Ein bestehendes High-Sierra-System lässt sich daher nicht so einfach auf einen anderen Mac clonen, dieser muss zuerst separat auf High Sierra umgestellt werden, inklusive Firmware-Update. (Thunderbolt-SSDs sollen Nutzerberichten zufolge hingegen automatisch auf APFS umgestellt werden; wir wären für entsprechende Infos in den Kommentaren dankbar). Finder stellt bei Verschlüsselung ungefragt von HFS+ auf APFS um Wird unter macOS High Sierra ein nicht-bootfähiges externes HFS-Laufwerk, sei es ein Speicherstick, eine SSD oder eine Festplatte, per Finder-Kontextmenü verschlüsselt, findet automatisch, ungefragt und ohne Hinweis eine Konvertierung auf APFS statt. Das Problem: Verschlüsselte APFS-Volumes können ausschließlich unter macOS High Sierra gelesen und beschrieben werden, eine Abwärtskompatibilität mit älteren Betriebssystemen ist nicht gegeben. Dies ist insbesondere beim Dateiaustausch mit anderen Nutzern zu beachten, da die meisten Systeme noch mit macOS Sierra oder älteren Versionen laufen. Besser: HFS unverschlüsselt verwenden und mit verschlüsselten Disk-Images arbeiten. Warnung vor Zugriff auf APFS-Volumes mit macOS Sierra Auf unverschlüsselte APFS-formatierte Laufwerke kann unter macOS Sierra prinzipiell zugegriffen werden (Lesen und Schreiben). Das Problem dabei ist der unterschiedliche Entwicklungsstand. Die APFS-Implementierung in macOS Sierra befindet sich auf dem Stand vom Juli. Seitdem wurde und wird APFS aber beständig weiterentwickelt. Beim Hin- und Herkopieren von Dateien zwischen macOS Sierra und einem APFS-formatierten Volume kann zwar alles gutgehen, muss aber nicht: Beschädigungen an Daten sind nicht auszuschließen, es gibt diesbezüglich bereits entsprechende Nutzerberichte. Solange APFS in macOS Sierra nicht nachgebessert wird (allerdings eher unwahrscheinlich), sollte beim Dateiaustausch mit anderen Mac-Nutzern vorerst weiter auf HFS+ gesetzt werden. Problem mit verschlüsselten Bootlaufwerken Ein Leser wies uns mit Bezug auf einen Thread im Apple-Entwicklerforum darauf hin, dass es in seltenen Fällen dazu kommen kann, dass nach der Migration eines verschlüsselten HFS-Bootvolumes auf APFS das Passwort nicht mehr akzeptiert und der Nutzer ausgesperrt wird. Das Problem lässt sich mit einigen Terminal-Befehlen (via Wiederherstellungsmodus) offenbar aus der Welt schaffen (siehe Beitrag von User croaker im verlinkten Thread). Wie häufig der Bug auftritt, ist momentan unklar.

APFS ist ein modernes, hochperformantes Dateisystem.

Bild: apple.com.

Fazit Wir wollen APFS keinesfalls schlechtreden, ganz im Gegenteil. APFS ist eine absolut begrüßenswerte und konsequente Entwicklung, ein äußerst fortschrittliches Dateisystem, das dem Mac den Weg für die nächste Dekade und darüber hinaus ebnet. Es gibt unbestritten viele User, bei denen die Dateisystemmigration auf internen SSDs ohne irgendein Problem geklappt hat und macOS High Sierra wunderbar läuft. Trotzdem sind wir vor dem Hintergrund der geschilderten Punkte der Ansicht, dass das Dateisystem zu früh freigegeben wurde. Die ganze Geschichte ist komplex und die Verwirrung unter den Usern groß, weil Features wie die Unterstützung von Fusion-Drives und externen Laufwerken noch fehlen bzw. unzureichend implementiert sind. Es gibt im Zusammenhang mit APFS momentan diverse Bugs, die Abwärtskompatibilität von APFS zu macOS Sierra ist zweifelhaft, zudem hat Apple wichtige Details nicht dokumentiert. Apple wäre gut beraten gewesen, die Einführung von APFS zu verschieben, etwa auf das für Ende Oktober erwartete macOS 10.13.1. Niemand wäre Apple böse gewesen, ganz im Gegenteil. Die zusätzliche Zeit hätte genutzt werden können, um APFS weiter reifen zu lassen und besser zu dokumentieren. Damit sind wir wieder bei einem Punkt, den MacGadget bereits in den letzten Jahren häufig kritisiert hat. Neue Mac-Betriebssysteme werden häufig zu früh freigegeben, wobei zentrale Features nicht ausgereift sind. Bei OS X Mavericks streikte anfangs der E-Mail-Client, OS X Yosemite hatte massive Probleme mit WLAN-Verbindungen, die erst Monate später ausgeräumt wurden. Bei OS X El Capitan hat Apple die USB-Unterstützung komplett überarbeitet. Auch dabei haben sich viele Fehler eingeschlichen, die zu Problemen mit vielen USB-Geräten führten. Es folgte macOS Sierra mit PDF-Problemen (die übrigens in High Sierra fast alle behoben wurden). Und nun reiht sich macOS High Sierra mit der geschilderten APFS-Problematik ein. Dies soll kein Angriff auf die Apple-Entwickler sein. Wir lehnen uns mal ein wenig aus dem Fenster und behaupten, dass es nicht die Mac-Entwicklungsabteilung war, die den 25. September als Release-Termin für High Sierra festgesetzt hat - derartige Entscheidungen dürften auf anderen Etagen des Apple Park gefällt werden... Letztlich läuft es aber dann doch wieder auf die Empfehlung hinaus, die wir seit Jahren geben: Steigen Sie nicht sofort auf ein neues Betriebssystem um, vor allem wenn Sie Ihre Macs für die Arbeit oder Ihr Unternehmen nutzen, sondern warten Sie einige Monate ab. Sicher ist sicher. 1. Nachtrag: Abschnitt "Finder stellt bei Verschlüsselung ungefragt von HFS+ auf APFS um" präzisiert. Verschlüsselte APFS-Laufwerke können unter macOS Sierra und älteren Versionen nicht gelesen werden. 2. Nachtrag: Einige Angaben im Abschnitt "Fusion Drives" ergänzt. 3. Nachtrag: Angaben zu Time Machine und RAID hinzugefügt.